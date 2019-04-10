İŞKUR İrtibat Noktasında Öğrenciler Bilgilendirilecek
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İDÜ ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "Üniversite İrtibat Noktalarında İŞKUR Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:09 Kaynak: Bültenler
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak arasında yapılan protokole göre üniversite bünyesinde "İŞKUR İrtibat Noktası" oluşturulacak. Kurulacak İrtibat Noktasında öğrencilere işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.
Öğrencilerin aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor
İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine, kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmakta.
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