Son Dakika Haberleri: İŞKUR iş başı ödeme tutarını artırdı

İŞKUR iş başı ödeme tutarını artırdı

1 saat önce

Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR iş başı eğitim ödemeleri 75 liradan 85 liraya çıkarıldı.

İŞKUR iş başı ödeme tutarını artırdı, System.String[]
Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR iş başı eğitim ödemeleri 75 liradan 85 liraya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26 

İŞKUR, Ekonomi
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