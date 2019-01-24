İŞKUR iş başı ödeme tutarını artırdı
1 saat önce
Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR iş başı eğitim ödemeleri 75 liradan 85 liraya çıkarıldı.
Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR
iş başı eğitim ödemeleri 75 liradan 85 liraya çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26
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