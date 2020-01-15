İŞKUR İş Kulübü'ne katılan yüzlerce iş arayan işe yerleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞKUR İş Kulübü'ne katılan yüzlerce iş arayan işe yerleşti - Son Dakika

İŞKUR İş Kulübü'ne katılan yüzlerce iş arayan işe yerleşti

6 saat önce

İŞKUR bünyesinde 2017 yılında kurulan İş Kulübü, iş bulma sürecinde özel politika gerektiren yalnız kalan bireylere ücretsiz destek vermeye devam ediyor.

İŞKUR İş Kulübü'ne katılan yüzlerce iş arayan işe yerleşti, System.String[]

İŞKUR bünyesinde 2017 yılında kurulan İş Kulübü, iş bulma sürecinde özel politika gerektiren yalnız kalan bireylere ücretsiz destek vermeye devam ediyor.


2019 yılı sonu itibariyle İŞKUR bünyesinde kurulan İş Kulübüne toplam 2 bin 384 iş arayan vatandaş katıldı. Üniversite öğrencileri,15-24 yaş aralığındaki genç iş arayanlar, 0-15 yaş grubu çocukları olan çalışmak isteyen anneler, madde bağımlıları, eski hükümlüler, geçici koruma statüsünde olanlar ve engelli iş arayanlar olmak üzere pek çok hedef kitlesindeki insan başvurdu. "İş'te Anne Projesi" kapsamındaki 479 anne İş Kulübü eğitimini tamamlayarak 317 anne kurs ve programlara yerleştirildi.


"Bu kulüpte iş var" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen, toplamda 4 gün 16 saat devam eden günlük eğitim programlarında, katılımcıların "Nasıl iş aramalıyım?", "İş başvurum neden reddedildi?", "Mülakatta nelere dikkat etmeliyim?" gibi sorulara cevap bulması sağlanmaya çalışılarak vatandaşlara iş başvurusu yaparken nelere dikkat etmeleri gerektikleri bilgisi veriliyor.


İş Kulübü eğitimi içeriğinde; kendini tanıma, hedef koyma, farkındalık oluşturma, CV hazırlama, mülakat teknikleri, Role-playing ve yetkinlik bazlı mülakat simülasyonu etkinliklerine yer verilmektedir. Eğitimlere insan kaynakları uzmanları ve işverenler de katılarak katılımcılarla deneyimlerini paylaşılıyor.


Katılımcı odak gruplarının tespitinde, üniversitelerin kariyer merkezleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, AMATEM, GADEM, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Kadın Konukevleri gibi kurumlarla da işbirliği yapılıyor. - BURSA

İŞKUR, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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