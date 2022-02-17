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İŞKUR, "İşbaşı eğitimleri" ile istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

İŞKUR, "İşbaşı eğitimleri" ile istihdama katkı sağlıyor

17.02.2022 16:35
İŞKUR, "İşbaşı eğitimleri" ile istihdama katkı sağlıyor

Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasıyla imzalanan "İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi" ile 28 işçinin çorap örme makinesi operatörü mesleğinde istihdam edileceğini bildirdi.

Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasıyla imzalanan "İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi" ile 28 işçinin çorap örme makinesi operatörü mesleğinde istihdam edileceğini bildirdi.

Yıldız, İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilen personelin 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğreneceğini hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacağını söyledi.

İşbaşı eğitim programlarının, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlendiğini anlatan Yıldız, "Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı iş yerini kendileri bulabileceği gibi kurumumuzdan kendilerine iş yeri bulunmasını da talep edebilmektedir. İşbaşı eğitim programı, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 gün ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. Program imalat sektöründeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır." dedi.

Yıldız, yapılan programlarla işveren ve iş arayan vatandaşı bir araya getirdiklerini anlatarak, hem vatandaşa hem işverene yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dönsa Tekstil yöneticisi Özcan Babayiğit ise İŞKUR'un vermiş olduğu hizmetler ve teşviklerden İŞKUR'a teşekkür ederek, "Çalışan mevcut işçi sayımızın yüzde 30'u kadar işsiz vatandaşı İşbaşı Eğitim Programı desteğiyle eğitip nitelikli hale getiriyoruz. İşsizleri işgücüne katan bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İŞKUR'a tüm hizmetleri ve yardımları için teşekkür ederiz." dedi.

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Yozgat, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR, 'İşbaşı eğitimleri' ile istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika


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