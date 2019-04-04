Son Dakika Haberleri: İşkur İşgücü Piyasası Araştırması Kapsamında 262 İşyerini Ziyaret Edecek

İşkur İşgücü Piyasası Araştırması Kapsamında 262 İşyerini Ziyaret Edecek

37 dakika önce

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında 262 işyeri ziyaret edilecek.

İşkur İşgücü Piyasası Araştırması Kapsamında 262 İşyerini Ziyaret Edecek, System.String[]
Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında 262 işyeri ziyaret edilecek.

"Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacak"

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada örneklem yöntemi ile çalışılacak. İşyeri ziyaretlerinin "her işsize, her işverene bir danışman" sloganıyla istihdam edilen, İş ve Meslek Danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecek. Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı toplam 262 işyerlerinde yapılacak. Alan uygulaması bizzat Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilecek olan işyerleri ziyaretleri ile il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecek.

"Karabük işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacak"

İŞKUR personeli tarafından hazırlanacak olan sonuç raporları ile Karabük işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacak. Araştırma marifetiyle, aktif İstihdam Politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanıyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:00 Kaynak: İHA

1 Nisan, İŞKUR, Karabük, Güncel
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