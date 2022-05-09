İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi

09.05.2022 14:37

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) nisan ayı istatistiklerine göre kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) nisan ayı istatistiklerine göre, kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu.

İŞKUR nisan ayı istatistik bültenini yayınladı. Buna göre, yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleştirildi.

Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin yüzde 34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62'sini erkekler yüzde 37,4'ünü de kadınlar oluşturdu. Nisan ayında 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464 bin 338 kişi oldu.

İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi
İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi
İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi
İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi
İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi

YORUMLAR
500
Çorum'a 60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek Çorum'a 60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek Son dakika haber! Elazığ'da son bir ayda 167 trafik kazasında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı Son dakika haber! Elazığ'da son bir ayda 167 trafik kazasında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri

Türkiye İş Kurumu, Nisan, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:14 80 gün süren çalışmalar sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:41 Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 17:35:28. #1.13#
SON DAKİKA: İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement