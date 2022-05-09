İşkur: İşsiz Sayısı Nisanda Yüzde 23 Artarak 3 Milyon 583 Bin Kişiye Yükseldi - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) nisan ayı istatistiklerine göre, kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu.

İŞKUR nisan ayı istatistik bültenini yayınladı. Buna göre, yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleştirildi.

Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin yüzde 34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62'sini erkekler yüzde 37,4'ünü de kadınlar oluşturdu. Nisan ayında 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464 bin 338 kişi oldu.