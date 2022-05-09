İŞKUR: İşsiz sayısı yüzde 23 arttı - Son Dakika
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İŞKUR: İşsiz sayısı yüzde 23 arttı

09.05.2022 20:48
İŞKUR: İşsiz sayısı yüzde 23 arttı

İŞKUR'un açıkladığı Nisan ayı işsizlik verilerine göre Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artışla 3 milyon 583 bine çıktı.

İŞKUR'un açıkladığı Nisan ayı işsizlik verilerine göre Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artışla 3 milyon 583 bine çıktı.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Nisan ayı istatistik bülteni yayınlandı. Buna göre, yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleştirildi.

Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin yüzde 34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62'sini erkekler yüzde 37,4'ünü de kadınlar oluşturdu. Nisan ayında 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464 bin 338 kişi oldu.

ANKA/ TY/BK

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İşsizlik, Türkiye, Nisan, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel İŞKUR: İşsiz sayısı yüzde 23 arttı - Son Dakika


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