Son Dakika Haberleri: İşkur, İşverenleri Bilgilendirdi

İşkur, İşverenleri Bilgilendirdi

1 saat önce

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İş İşadamları Derneği işbirliğinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İşkur, İşverenleri Bilgilendirdi, System.String[]
Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İş İşadamları Derneği işbirliğinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve asal mevzuatın ile uygulama esaslarının detaylı olarak anlatıldığı toplantıya İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Aydın KARAHAN, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe ve işveren temsilcileri katıldı.

Toplantıda İŞKUR Şube Müdürü Kazim Özcelep tarafından istihdamın korunmasına yönelik İŞKUR faaliyetlerinden biri olan kısa çalışma ödeneğinin uygulama şartları katılımcılara anlatıldı. İş ve Meslek Danışmanı Aybike Gülcan Can tarafından ise nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik yoğun bir şekilde uygulanan mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından işverenlerin nasıl yararlanacağı, işverenlere sağladığı faydalar ve yükümlükler üzerine sunum yapıldı.

Toplantıda istihdam teşviklerinin ve aktif iş gücü hizmetleri programların uygulanabilirliğinin artırılması ve güncel bilgilere sahip olunması adına bilgilendirme toplantılarının daha geniş katılımla rutin hale getirilmesi kararlaştırıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Sivas, İŞKUR, Güncel
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