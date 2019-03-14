Çankırı
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kariyer Yönlendirme Topluluğu tarafından "İŞKUR Kampüste" Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı
, programın açılış konuşmasında, istihdamın zamanın en önemli kavramlarından olduğunu söyledi.
İstihdamın aynı zamanda etkinliği sağlayan bir unsur olduğunu belirten Ayrancı, "Gerçekten hiçbir zaman yararlanamayacağı mesleği öğrenmek ve sonra başka bir işte çalışmak yerine ileride gönlünü verdiği, emeğini harcadığı, enerjisini verdiği, geleceğini onun üzerine kurmak istediği mesleği, meslek olarak yapmak ve onun da eğitimini almak gençlerin ve her yaşta insanımızın doğal hakkı." dedi
İnovasyon kavramının da kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ayrancı, "Çalışmalarla gençlerimizin zihinlerini açmak, onları girişimci yapmak, bilimi teknolojiye uydurmak, bilimsel faaliyetlerimizi devam ettirmek de temel amaçlarımızdan." diye konuştu.
İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı da kurum faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Çankırı'da işsizliğin önlenmesi ve azaltılması kadar mevcut istihdamın da arttırılması yönünde her geçen yıl daha iyi sonuçlara imza attıklarını ifade eden Çaycı, şunları kaydetti:
"İl bazında bakıldığında 2002 yılında özel sektörde 39 kişi işe yerleştirilirken, 2018 yılında ise 3 bin 854 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir. Bu da yaklaşık yüz kat artışa tekabül etmektedir. Bugün gelinen noktada İŞKUR'un ne kadar değişim gösterdiğini ve piyasa etkinliğine sahip olduğun gözler önüne seriyor. Ayrıca 2002 yılında meslek edindirme faaliyetlerinden yararlanan kursiyer sayısı hiç yokken, bugün bu rakam 2 bin 851 kursiyer ile mesleki eğitim seviyesinde de büyük bir başarı elde edilmiştir."
Konuşmaların ardından Türkiye
genelinde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri öğrencilere sunum gerçekleştirdi.