İşkur Kampüste' Programına Yoğun İlgi

Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından "İŞKUR Kampüste" ana teması ile organize edilen 'Karabük Kariyer Günleri Etkinliği' yapıldı.

Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından "İŞKUR Kampüste" ana teması ile organize edilen 'Karabük Kariyer Günleri Etkinliği' yapıldı.



Etkinlik, İl protokolü yanı sıra, Akademik personellerin katılımı ve öğrencilerin yoğun ilgisinde, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans salonunda gerçekleşti.



Karabük Üniversitesi içinde faaliyete geçen İŞKUR irtibat noktasının açılışı ile başlayan programın açılış konuşmasında İŞKUR İl Müdürü Vekili Mustafa Çalış, irtibat noktası ile kurum hizmetlerinin öğrencilerin ayağına getirilmeye çalışıldığını belirtti.



Çalış, kurum faaliyetlerinin içerisinde olan 'Aktif İşgücü Hizmetleri'nin birkaçına örnek vererek, "Yaptığımız işin ne kadar kutsal ve önemli olduğunun bilinci ile, hizmet standardımızı her gün daha da yükseğe çıkarma gayreti içinde oluyoruz. Toplumun istihdamla ilgili tüm kesimlerine hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Prof. Dr. Fatih Bayram ve Kariyer.net etkinlik yöneticisi Semih Gümüş'ün öğrencilerle yaptığı sunu ve söyleşi ile program son buldu. - KARABÜK

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