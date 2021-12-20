Üye Girişi
İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika

İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu

20.12.2021 11:01
İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kasım ayında 121 bin 193 kişiyi işle buluşturdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kasım ayında 121 bin 193 kişiyi işle buluşturdu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Kovid-19 salgınının yoğun hissedildiği dönemde, işçi ve işverene sağlanan kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı koruyan Kurum, yeni normalle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toplam işe yerleştirme 1 milyon 206 bini buldu

İŞKUR'a kasım ayında, 171 bin 997 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98,9'u özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı.

Kasım ayında, yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın 121 bin 193 kişiyi işle buluşturan kurum, ocak-kasım arasında ise toplam 1 milyon 206 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

En fazla işe yerleştirmeler, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 39'unu gençler oluşturdu

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 182 bin kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6'sını erkek, yüzde 49,4'ünü kadınlar oluşturdu. Toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 39,2'si 15-24 yaş grubundakiler oldu.

Kasım ayında işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursu gibi, aktif iş gücü piyasası programları kapsamında, 3 bin 718 program düzenlendi. 17 bin 529 kişi bu programlardan yararlandı.

Türkiye İş Kurumu, Kasım, İŞKUR, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:57 Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
10:21 Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları         
10:59
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım         
10:51
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement