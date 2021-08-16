Üye Girişi
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı - Son Dakika

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

16.08.2021 10:56
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı, System.String[]

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya: "İşsizliğin birçok argümanı var" Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, işsizliğin birçok argümanı olduğunu söylediği açıklamasında Kırşehir'de, işverenden gelen bin 653 açık iş...

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya:

"İşsizliğin birçok argümanı var"

KIRŞEHİR - Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, işsizliğin birçok argümanı olduğunu söylediği açıklamasında Kırşehir'de, işverenden gelen bin 653 açık iş talebinin karşılandığını söyledi.

Kaya, "İşsizliğin bir çok argümanı ve parçası var. İşsizliği önlemek için nitelikli iş gücünü yetiştirme gayreti içerisinde olmamız lazım. Eksiklikler ve fazlalıkların tespit edilmesi gerekmekte. İşsizliği salt bir cümle olarak kullanmak çok büyük bir yanlış olduğu kadar işsizlik sorunu var söylemi ile ortalığı yıkmakta yanlış" dedi. Nitelikli iş insanı yetiştirmek için kurslar açtıklarını aktaran İŞKUR İl Müdürü Kaya, "Kırşehir'de, istihdam garantili kurslar açma gayretindeyiz. Kırşehir'de, sera faaliyetinde bulunan bir firma var. Bu firmada yüzlerce insan çalışıyor. Bir yatırımcı şehirde jeotermal kaynaklı sera kurdu. Bu tesis için bizler örtü altı sera yetiştiriciliği kursu açtık. Burada ise domates yetiştiriciliği yapıyorlar. Bu kurs sayesinde ise nitelikli iş gücünü oluşturduk" diye konuştu. Kırşehir'de bin 653 işverenden açık iş talebi olduğunu da aktaran Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir'de, işverenin talebi doğrultusunda bin 653 açık iş talebi değerlendirildi. Bu taleplerden nitelik gerektirmeyen meslek gurubuna 402, hizmet ve satış elemanı olarak 395, tesis operatörü 288, sanatkar 155, profesyonel meslek gurubuna 145, teknisyen ve tekniker 90, yönetici kadrosuna 19, nitelikli tarım ormancılık ve su ürünleri çalışanlarına ise 17 olmak üzere toplamda bin 653 kişilik destek aktardık."

İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı
İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı

Kırşehir, İşsizlik, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı 10:57 Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı Yanında antrenörünün olmasına izin verilmeyen paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, yetkililere sitem etti 10:44 Yanında antrenörünün olmasına izin verilmeyen paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, yetkililere sitem etti Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi 10:35 Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı 10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı 09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı 08:06 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı 07:19 Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı

Son Dakika Haberleri
11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
10:57 Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı
10:54 Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti
10:44 Yanında antrenörünün olmasına izin verilmeyen paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, yetkililere sitem etti
10:36 Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte düşerek 3 milyon 989 bin oldu
10:34 Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi
10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı
10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
09:52 Son Dakika: THY, Afganistan'a tarifeli uçuşlarI iptal etti!
09:38 Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti         
10:54
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte düşerek 3 milyon 989 bin oldu Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte düşerek 3 milyon 989 bin oldu         
10:37
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
10:32
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek         
09:30
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı         
09:08
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim         
22:57
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 11:09:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞKUR, Kırşehir'de işverenden gelen bin 653 iş talebini karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement