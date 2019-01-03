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İşkur Kursiyerleri Filografi Atölyesi Açtı

1 saat önce

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde açılan filografi kursunda, mesleki eğitim alan kursiyerler filografi atölyesi açtı.

İşkur Kursiyerleri Filografi Atölyesi Açtı, System.String[]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde açılan filografi kursunda, mesleki eğitim alan kursiyerler filografi atölyesi açtı.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Toprakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurstan mezun olan kursiyerler açtıkları atölye sayesinde öğrendikleri filografi sanatını kazanca dönüştürdü. Kursiyerlerden Münire Kundakçı, evinin teras katında açtığı atölyede kendisi ve 4 kursiyer arkadaşıyla birlikte, sipariş üzerine yaptıkları filografi tablolarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Filografi sanatı, filografiye özgü çivi ve telin, pano üzerine çizilen desenlere belli örgü teknikleri kullanılarak şekil vermesiyle oluşuyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel el sanatı şimdilerde İŞKUR kursiyerlerinin ellerinde yaşatılıyor. İki aylık kurs sonunda bir meslek öğrenen kursiyerler filografinin tanınmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Toprakkaleli kursiyerler ürettikleri dekoratif tabloları 2018 yılının Haziran ayında Toprakkale Kaymakamlığının da desteğiyle açtıkları sergide iki gün boyunca sergileyerek daha geniş kesimler tarafından tanınmasını sağladılar.

Osmaniye İŞKUR İl Müdür Vekili Hacı Akkoyunlu, atölye açan girişimci kadın kursiyerleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Filografi kursunun kadınlara yönelik açıldığını belirten Akkoyunlu, "Mesleki nitelik kazanan kursiyerlerin öğrendiklerini kazanca dönüştürmeleri, kurslarımızın amacına ulaştığını göstermesi bakımından önemlidir" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Toprakkale, İŞKUR, Osmaniye, Ekonomi
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