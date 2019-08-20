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İşkur'la kütüphaneye öğrenci eli

27 dakika önce

Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR tarafından,üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal Çalışma Programına katılan üniversite öğrencileri İl Halk Kütüphanesinde Çalışmaya devam ediyor.

İşkur'la kütüphaneye öğrenci eli, System.String[]
Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR tarafından,üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal Çalışma Programına katılan üniversite öğrencileri İl Halk Kütüphanesinde Çalışmaya devam ediyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesini ve Müdür Hülya Özgün'ü ziyaret ederek Üniversite öğrencilerinin İşgücü piyasası ve İstihdam olanakları ile ilgili sohbet ederek pogramın amacı ve üniversite öğrencilerinin geleceklerine ışık tutacak konularda kendileri ile sohbet gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, "Sosyal Çalışma Programıları Üniversite öğrencilerinin, kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri amacıyla başlatılmıştır. Öğrencilerimiz ilimizde farklı kamu kurumlarında görevlendirilmiş ve 30 Eylül tarihine kadar, haftada üç gün görevlendirildikleri kurumlarda hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bugün program kapsamında Kütüphanede de Kitapların veri girişi, iade kitapların tasniflenmesi, kayıt ve üyelik ile kitap bakımı ve ciltleme işlerinde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederek, arkadaşlarımızın işgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olduk"dedi.

Sosyal Çalışma Programları başta olmak üzere İŞKUR olarak birçok eğitim programları yürüttüklerini söyleyen İl Müdürü Güven, amaçlarının işgücü piyasası üzerinde etkinliklerinin artarak devam ettirmek olduğunu söyledi. - KARABÜK
Zübeyde Hanım, Coşkun Güven, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
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