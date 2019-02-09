Son Dakika Haberleri: İşkur Mardinli İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

İşkur Mardinli İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

İŞKUR ve SGK Mardin il müdürlükleri, kentteki iş insanları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İşkur Mardinli İş İnsanları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
İŞKUR ve SGK Mardin il müdürlükleri, kentteki iş insanları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, SGK İl Müdürü Abdülkerim Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, İŞKUR Şube Müdürü Zekeriya Kara, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Abdulsamet Çiçekli ve Mardinli iş insanları katıldı. İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü görevlilerince, Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik, istihdam desteği, işbaşı eğitim programı, işverenlere yönelik teşvik ve mesleki eğitim kurslarıyla bilgi verildi.

İstihdam teşvikinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda soruları yanıtlayan İŞKUR Mardin İl Müdürü Mehmet Akın, Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Mardin, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Ekonomi
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