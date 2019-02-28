İŞKUR, meslek seçiminde de etkin
41 dakika önce
İŞKUR'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar yolu İş Kulübü'nden geçen 805 iş arayanın yüzde 54'ünün iş imkanına kavuştuğu kaydedildi.
İŞKUR
'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar yolu İş Kulübü'nden geçen 805 iş arayanın yüzde 54'ünün iş imkanına kavuştuğu kaydedildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:50
Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu
1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi