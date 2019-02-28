Son Dakika Haberleri: İŞKUR, meslek seçiminde de etkin

İŞKUR, meslek seçiminde de etkin

41 dakika önce

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar yolu İş Kulübü'nden geçen 805 iş arayanın yüzde 54'ünün iş imkanına kavuştuğu kaydedildi.

İŞKUR, meslek seçiminde de etkin, System.String[]
İŞKUR'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar yolu İş Kulübü'nden geçen 805 iş arayanın yüzde 54'ünün iş imkanına kavuştuğu kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:50 

İŞKUR, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu 1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu

Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR, meslek seçiminde de etkin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]