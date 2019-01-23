Son Dakika Haberleri: İşkur Mevsimlik İşçiler İçin Toplandı

İşkur Mevsimlik İşçiler İçin Toplandı

28 dakika önce

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespiti ve tarım işçisi olarak Mardin'den Karadeniz Bölgesine götürülen tarım işçilerinin kayıt altına alınması amacıyla Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ve Pikolo Derneği işbirliği ile tarım aracıları toplantısı yapıldı.

İşkur Mevsimlik İşçiler İçin Toplandı, System.String[]
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespiti ve tarım işçisi olarak Mardin'den Karadeniz Bölgesine götürülen tarım işçilerinin kayıt altına alınması amacıyla Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ve Pikolo Derneği işbirliği ile tarım aracıları toplantısı yapıldı.

İşkur İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda mevsimlik işçilerin kayıt altına alınarak Pikolo Derneği işbirliği ile tarım aracıları toplantısı gerçekleştirildi. İşkur İl Müdürü Mehmet Akın, bölgeden yıllardır mevsimlik işçi gittiğini belirterek, "Kurumumuza kayıtlı tarım aracıları ile tarım işçilerinin bölgeden daha güvenilir ve sistemli olarak gideceğini ayrıca tarım işçilerinin çalışma koşullarının daha iyi hale gelmesi için çabalarımız devam ediyor. Bizde bu konuda bir çalışma başlattık. İşçilerimizin daha güvenli ve haklarına sahip çıkılması adına bu konuyu önemsiyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, tarımda çalışan işçilerin sorunlarına değinerek, özellikle çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Çocuk işçiliğinin tarımda oransal olarak fazla olduğuna dikkat çeken Gülcan, bu çalışmanın çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Dernek yöneticileri ve görevlilerinin sunumlarının ardından 19 tarım aracısına belgeleri takdim edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Mardin, İşçi, İŞKUR, Güncel
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