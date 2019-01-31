Son Dakika Haberleri: İşkur, Niğde Belediyesine 350 Kişi Alacak

İşkur, Niğde Belediyesine 350 Kişi Alacak

1 saat önce

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesine 350 kişi alacak.

İşkur, Niğde Belediyesine 350 Kişi Alacak, System.String[]
Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesine 350 kişi alacak.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Niğde Belediyesinde çalışacak işçiler için noter huzurunda kura çekildi. Kura çekiminde Niğde Belediyesinde mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen 2 bin 165 kişi kura çekimine geldi. Noter tarafından çekilen kuralarda 350 kişi belirlenecek ve önümüzdeki günlerde iş başı yapacaklar. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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