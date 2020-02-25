İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi - Son Dakika

İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi

6 saat önce

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik 'Meslek Seçiminde Destek Semineri' düzenlendi.

İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi, System.String[]

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik 'Meslek Seçiminde Destek Semineri' düzenlendi.


Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Fen Lisesi ve Anadolu Liselerinin 12.sınıf öğrencilerine meslek seçimine destek semineri verildi. Seminere toplam 535 öğrencimiz katıldı.


Seminerlerde verilen bilgilerin ışığında gençlerin aldıkları ve alacakları akademik eğitimler sonrasında doğru mesleği seçerek başarılı, üretken, mutlu bir gelecek kurmaları hedefleniyor. Böylece yetiştirilen işgücünün daha nitelikli olması ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasıyla, istihdamın arttırılması ve mevcut istihdamın korunmasının mümkün olacağı öngörülüyor. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı Vali olmak isteyen öğrencinin hayali bir günlüğüne gerçek oldu Türkiye Atakan'ı konuşurken 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]