Son Dakika Haberleri: İşkur Öğrencilerle Buluştu

İşkur Öğrencilerle Buluştu

53 dakika önce

İŞKUR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Sivas Kariyer Günleri, üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirildi.

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İŞKUR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Sivas Kariyer Günleri, üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Sivas Kariyer Günü, İŞKUR Kampüste etkinliği Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, kamu kurum, kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilişim ve teknoloji firmalarının stant açtığı kariyer günlerine katılan çok sayıda öğrenci, stantları gezerek firmaları tanıma imkanı buldu ve iş-staj başvurusu yaptı. İş ve meslek danışmanlarınca gün boyunca öğrencilere iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitimler verildi. Sivas Kariyer Günü, İŞKUR Kampüste etkinliği özel bir şirkette yönetici olan Gökhan Eker ve Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Nail Uslu'nun sunumları ile tamamlandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

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