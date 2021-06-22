Ordu'da 590 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Ordu'da, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 590 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR'un, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursu, Mesleki Eğitim İşbirliği Kursu kapsamında istihdam edilmek üzere Ordu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Ordu'da faaliyet gösteren 14 işletme arasında protokol imzalandı.

14 işletmede istihdam edilecek olan toplam 590 kişi için düzenlenen protokol imza programına Vali Tuncay Sonel, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ve 14 işletmenin yöneticileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istihdam protokolü imza programı hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak, "Çoğunluğu tekstil sektöründe olmak üzere 30 Haziran'a kadar iki hafta içinde toplam 590 kişiyi inşallah işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, mesleki eğitim işbirliği kursu kısaca MEGİP projesi diyoruz bu kapsamda işe başlatacağız" dedi.

Pandemi sürecinde bir kişinin dahi istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tuncay Sonel, "Bizim için bir kişi bir kişidir. Bugün 590 yöre insanımıza istihdam sağlamış olacağız Allah razı olsun hepinizden. Devletimiz, milletimiz var olsun. Atacağımız imzalar, hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

Programa katılan iş insanları ve işletme yöneticileriyle tek tek tanışan ve bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kapımız, sizlere daima açık. Ordu için istişare edelim. Her daim sizlerin yanındayız. Bu şehrin ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen ne varsa sizler için yapmaya hazırız" diye konuştu. - ORDU