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İŞKUR Sinop'ta 9 ayda 6 bin 136 kişiye 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptı - Son Dakika

İŞKUR Sinop'ta 9 ayda 6 bin 136 kişiye 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptı

09.11.2021 16:17
İŞKUR Sinop'ta 9 ayda 6 bin 136 kişiye 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptı

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Asaf Çalışır, 2021 yılı Ocak - Eylül ayları arasında aktif iş gücü hizmetleri ve pasif iş gücü programları kapsamında 6 bin 136 kişiye yaklaşık 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Asaf Çalışır, 2021 yılı Ocak - Eylül ayları arasında aktif iş gücü hizmetleri ve pasif iş gücü programları kapsamında 6 bin 136 kişiye yaklaşık 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Çalışır, yaptığı açıklamada, İŞKUR olarak Sinop'ta iş gücü piyasasında oluşan olumsuzlukları en aza indirmek, işsiz kalan kişileri işçi arayan işverenlerle buluşturmak amacıyla istihdam hizmetleri ile birlikte aktif ve pasif iş gücü programlarını etkin bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Bir iş yerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere de işsizlik maaşı ödemesi yaptıklarını da aktaran Çalışır, şöyle devam etti:

"İl Müdürlüğü olarak 2021 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki dokuz aylık dönemde, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen, İşbaşı Eğitim Programı, Toplum Yararına Program, kurs programlarından, 3 bin 20 kişi faydalandırılmış olup, program katılımcılarına yaklaşık 36 milyon 415 bin lira ödeme yapıldı. Pasif İşgücü Hizmetleri kapsamında düzenlenen, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödeneğinden ise 3 bin 116 kişiye de yaklaşık 28 milyon 977 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2021 yılı Ocak- Eylül ayları arasında Aktif İşgücü hizmetleri ve Pasif işgücü programları kapsamında 6 bin 136 kişiye toplam 65 milyon 392 bin lira ödeme yapıldı."

İŞKUR olarak 2 bin 877 kişinin özel iş yerlerinde işe yerleştirdiğini vurgulayan Çalışır, "İl Müdürlüğü olarak, bundan sonraki dönemlerde de işverenlerimize, çalışan işçilerimize ve işsiz kalan vatandaşlara kurum tarafından en üst seviyede hizmet verilmeye devam edilecektir." ifadesinde bulundu.

İŞKUR, Sinop, Eylül, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR Sinop'ta 9 ayda 6 bin 136 kişiye 65 milyon 392 bin lira ödeme yaptı - Son Dakika


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