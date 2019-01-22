İşkur, Sivas'ta İstihdamı 292 Katına Çıkarttı

İŞKUR, Sivas'ta istihdamı 292 katına çıkarttı -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: "Sivas'ta 2002 yılında sadece 22 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum var ama bu yıl itibari ile baktığımızda da 6 bin 436 kişinin istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR'dan bahsediyoruz"SİVAS...

İŞKUR, Sivas'ta istihdamı 292 katına çıkarttı

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: "Sivas'ta 2002 yılında sadece 22 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum var ama bu yıl itibari ile baktığımızda da 6 bin 436 kişinin istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR'dan bahsediyoruz"



SİVAS - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Sivas'ta 2002 yılında sadece 22 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum var ama bu yıl itibari ile baktığımızda da 6 bin 436 kişinin istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR'dan bahsediyoruz" dedi.

Sivas'ta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katılımlarıyla Sivas Valiliğinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı düzenlendi. Toplantıdan önce İŞKUR Genel Müdür Cafer Uzunkaya Valilik şeref defterini imzaladı. Burada Vali Ayhan tarafından Uzunkaya'ya hayat ağacı figürlü bir plaket hediye edildi. Bir süre sohbet eden Ayhan ve Uzunkaya daha sonra toplantının gerçekleşeceği Valilik Ahmet Muammer Bey toplantı salonunda geçti. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı öncesi basın bilgilendirilmesi yapıldı.

Burada konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin bugünde yarında büyük meselelerle her zaman karşı karşıya gelecek bir ülke olduğunu belirterek, "Büyük ülkelerin büyük imtihanları olur. Açıkçası Türkiye son dönemde büyük badirelerin üstesinden gelmiş ve işsizlik gibi çok önemli bir konuda da çok önemli mesafeler kat ettik. Yani 2002'li yıllarda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, 2018 yılında bütün zorluklara rağmen yüzde 18 gibi bir artışla 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Bu istihdamında 1 milyon 240 bini özel sektörde gerçekleşiyor. Bu rakama Sivas açısından baktığımızda da nereden nereye geldiğimizi görme açısından Sivas ilinde bu İŞKUR var ama böyle bir İŞKUR yok tabi. 2002 yılında sadece 22 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum var ama bu yıl itibari ile baktığımızda da 6 bin 436 kişinin istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR'dan bahsediyoruz. Yani netice itibari ile bizim rakamlarımız gerçekleştirdiğimiz rakamlardı." İfadelerini kullandı.

"Kadın ve genç istihdamında Avrupa'dan öndeyiz"

Uzunkaya, üçüncü çeyrek EUROSTAT rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, "Türkiye üçüncü çeyrekte 490 bin istihdam gerçekleştirdi. Yine bu dönemde 788 bin kişilik Türkiye'de iş gücü piyasasına insan dahil oldu. Ama aynı rakam tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 609 bin, Almanya'sından, Fransa'sından, İngiltere'sinden ve Avrupa'nın tüm ülkelerine baktığından çok daha kadın istihdamı, genç istihdamı gerçekleştiren bir ülke var. Dolayısıyla biz daha büyük hedefleri gerçekleştireceğiz. Bu gün iş gücü piyasamızın nabzının attığı yerdir Sivas. Sivas'a buradan bir müjde olarak ifade etmeliyim Sivaslı iş adamlarımızı da tebrik sadedinde ifade etmeliyim. Türkiye'nin en önemli iş gücü araştırmalarını gerçekleştiren kurumdur İŞKUR ve dolayısıyla burada yaptığımız iş gücü araştırmalarının ortaya koyduğu hadise şudur ki 560 bin iş yerimizde 20 artı iş yerlerinde Sivas'ta yaptığımız iş gücü araştırmalarının sonucu şunu ortaya koymaktadır ki Türkiye'de 2019 yılında genel istihdam artışı 4 buçuklar düzeyinde beklenirken Sivas'ta 3 puan yukarıda yani 7 buçuk bir istihdam artışı beklenmektedir. İnanıyorum ki Sivas'ın gücü buradaki heyetimizin çalışmaları ve gayretleri ile bu başarıyı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 2019 yılında da istihdamımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise şunları kaydetti, "Toplantımızda hem 2019 yılının planlaması istihdam ve üretim anlamında hem de olağan toplantımızı yapmış olacağız. İlimize hayırlı olsun. İnşallah hayırlı kararlar alacağız. Toplantımız hem ilin ekonomisini, istihdamını ve iş dünyasına çok önemli katkılar sağlayan önemli kararların alındığı çok önemsediğimiz bir toplantı" ifadelerine yer verdi.

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