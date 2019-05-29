Son Dakika Haberleri: İŞKUR turist rehberliği kursu düzenleyecek
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İŞKUR turist rehberliği kursu düzenleyecek

2 saat önce

İŞKUR Doğu Karadeniz'de yaygınlaşan ve mesleki cazibesi giderek artan Turist Rehberliği'ne yönelik kurs düzenleyecek.

İŞKUR turist rehberliği kursu düzenleyecek, System.String[]
İŞKUR Doğu Karadeniz'de yaygınlaşan ve mesleki cazibesi giderek artan Turist Rehberliği'ne yönelik kurs düzenleyecek.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, arasında Mesleki Eğitim Kursları Düzenleme ve Kurs İçerikleri Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalanmıştı. İlgili protokol gereği bu bağlamda en az lise mezunu ve 40 yaşından gün almamış olan 15 bay/bayan katılımcıya turizm rehberliği alanında eğitim verilecek. Kursiyer adayları 10 Haziran saat 09.30'da Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında mülakata alınacak. Adaylar arasından tercihen ÖSYM tarafından düzenlenmiş sınavlardan (YDS, ÜDS vb.) yabancı dil belgesi bulunanlara öncelik verilecek. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:43 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz, Trabzon, İŞKUR, turist, Ekonomi
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