İŞKUR typ kura çekimi yapıldı - Son Dakika

İŞKUR typ kura çekimi yapıldı

İşkur İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan sözleşme gereği Toplum Yararına Program kapsamında temizlik personeli ve özel güvenlik alımı gerçekleşti.

İŞKUR typ kura çekimi yapıldı, System.String[]

İşkur İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan sözleşme gereği Toplum Yararına Program kapsamında temizlik personeli ve özel güvenlik alımı gerçekleşti.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde okullarda çalıştırılmak üzere 66 temizlik personeli ve 38 güvenlik personeli kura belirlendi. Temizlik personeli için 559, güvenlik personeli için de 196 başvuru yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, kura öncesi yaptığı açıklamada, "Okullarımızda istihdam etmek üzere temizlik ve güvenlik alanında bizlere destek olacak arkadaşlarımızı seçmek için burada toplandık. Hem sizlere, hem ilçemize, hem okullarımıza 2020-2021 Eğitim öğretim yılında yapacağımız güzel çalışmaların habercisi olduğu için hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çaycuma 1.Noteri Sami Güngör ve ekibi kura ve katılım sayısı hakkında bilgi verirken Milli Eğitim bünyesinde 9 ay boyunca çalışacak isimleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak ile birlikte belirledi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR typ kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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