İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika
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İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu

13.04.2022 10:59
İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-mart döneminde de 113 bin 92'si kadın, 212 bin 324'ü erkek 325 bin 416 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu.

İşe yerleştirmelerde 46 bin 322 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 31 bin 31 kişiyle Ankara, 19 bin 34 kişiyle Kocaeli, 15 bin 646 kişiyle İzmir, 15 bin 582 kişiyle Konya, 13 bin 612 kişiyle Bursa, 11 bin 642 kişiyle Adana, 10 bin 170 kişiyle Gaziantep ve 7 bin 768 kişiyle Sakarya izledi.

Kayıtlı işsizlerin üçte biri genç

Kuruma, bu yılın ilk üç ayında 499 bin 839 açık iş (iş ilanı) başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 97,6'sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş müracaatı 217 bin 996 başvuruyla imalat sanayi sektöründen yapıldı. Açık işlerde en çok aranan meslekler satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi olarak sıralandı.

Mart ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 artışla 3 milyon 635 bin 650 kişiyi buldu. Üçte biri 15-24 yaş grubundan olan kayıtlı işsizlerin yüzde 50,5'i erkek, yüzde 49,5'i kadınlardan oluştu.

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Türkiye İş Kurumu, İstihdam, İŞKUR, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika


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