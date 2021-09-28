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İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlayan engellilerden aile bütçesine katkı - Son Dakika

İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlayan engellilerden aile bütçesine katkı

28.09.2021 12:24
İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlayan engellilerden aile bütçesine katkı, System.String[]

Van'da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere yönelik hibe desteği projesinden yararlanan 47 yaşındaki Metin Kanber ve 21 yaşındaki Hatun Şahin, satın aldıkları hayvanlarla besicilik yaparak ailelerini geçindirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Van'da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere yönelik hibe desteği projesinden yararlanan 47 yaşındaki Metin Kanber ve 21 yaşındaki Hatun Şahin, satın aldıkları hayvanlarla besicilik yaparak ailelerini geçindirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybedenlerin topluma kazandırılmalarına ve ekonomik gelir elde etmelerine öncülük etmek amacıyla uygulanan "Engelli Hibe Desteği", birçok kişinin üretime katılmasını sağlıyor.

İş gücü kaybı en az yüzde 40 olanlara verilen hibe desteğinden faydalanan engelliler, bu sayede kendi işletmelerini kurarak hem ekonomiye katkı sunuyor hem de kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürme imkanına kavuşuyor.

Van'ın Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi'nde yaşayan yüzde 82 engelli epilepsi hastası Metin Kanber ile Bağrıyanık Mahallesi'nde oturan yüzde 68 ortopedik engelli Hatun Şahin de hibe desteğinden yararlanmak için İŞKUR'a başvurdu.

Kanber ve Şahin, projelerinin kabul edilmesiyle hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

"İşsizdim, bir yerde çalışamıyordum"

İki çocuk babası Kanber, AA muhabirine, İŞKUR'un sağladığı 45 bin lira hibe desteğiyle 4 inek alarak hayvancılığa başladığını söyledi.

Daha önce engeli nedeniyle hiçbir yerde çalışamadığını belirten Kanber, "Çocuklarım okula gidiyordu. Geçim sıkıntısı yaşıyordum. Engellilere yönelik hibe desteği için İŞKUR'a başvurdum. Aldığım hayvanlara eşimle birlikte bakıyorum. İnekleri eşim sağıyor. Sağdığımız sütü hem satıyoruz hem de çocuklarımıza içiriyoruz. Tereyağı ve cacık yapıyoruz. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. İneklerimin doğum yapmasına az kaldı. Süt sağım makinesini almayı ve hayvan sayısını artırmayı hedefliyorum. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun. İŞKUR görevlilerine minnettarız." diye konuştu.

"Sağdığımız sütü peynir yapıp satıyoruz"

Ortopedik engelli Hatun Şahin ise hazırladıkları projenin onaylanmasıyla hayvan sahibi olduklarını söyledi.

Verilen destek sayesinde 30 küçükbaş hayvan aldığını anlatan Şahin, "Projeyi hazırlamamda mahalle muhtarımız yardımcı oldu. Projem kabul edildi. 30 koyun aldım. Hayvanların bakımını babam yapıyor. Hayvanlarımızı sürüye katarak meraya gönderiyoruz. Koyunları annem sağıyor. Ben de yardım ediyorum. Sağdığımız sütü peynir yapıp satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

"Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi de "2020'den bu yana 116 projemiz onaylandı. 95 eski hükümlü, 21 engelli vatandaşımız bu imkandan faydalandı. Engelli ve eski hükümlüler İŞKUR'un hibe desteklerinden yararlanıp işlerinin patronu oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 milyon lira hibe desteği verdik. Bu uygulamamız devam ediyor." diye konuştu.

Kişi şunları kaydetti:

"Yılda en az iki defa çağrıya çıkarak başvuruları kabul ediyoruz. Dosyaları değerlendirildikten sonra evrakı tam olanların başvurusunu İŞKUR Genel Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Komisyondan geçenlere proje kapsamında hibe desteğinde bulunuyoruz. Destekten faydalanan vatandaşlarımızı sürekli ziyaret ediyoruz. Çalışmalarını, kurdukları işleri yakından takip ediyoruz. Her zaman engellilerimizin yanındayız. Onların yüreğine dokunuyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kendi işlerini kuran vatandaşlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz. Eski hükümlülere 44 bin lira, engellilere ise 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz."

Hibe Desteği, Engelli, İŞKUR, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlayan engellilerden aile bütçesine katkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞKUR'un desteğiyle hayvancılığa başlayan engellilerden aile bütçesine katkı - Son Dakika
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