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İŞKUR'un desteğiyle kovanlarını dolduruyor
7 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan İbrahim Tanırkan, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde petekleri doldurmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan İbrahim Tanırkan, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde petekleri doldurmaya devam ediyor.
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri, hibe desteği ile kendi işini kuran ve 1,5 yıldır başarıyla arıcılık faaliyetlerini devam ettiren İbrahim Tanırkan'ı ziyaret etti. İŞKUR'un sağladığı hibe sayesinde temin ettiği 40 kovan, 40 kovanlık arı ve demirbaşlar ile Kuşadası Yeniköy Mahallesinde arıcılık faaliyetlerine devam eden Tanırkan, kendisine verilen destek için yetkililere teşekkür etti. - AYDIN
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