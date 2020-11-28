İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeyi sürdürüyor.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar yani 44 bin 145 liraya kadar iş kurması için hibe desteği İŞKUR tarafından sunulacak. 2021-1. dönem engelli ve eski hükümlülere yönelik proje, kurs, uyum, hibe destek başvuruları, 18 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. 2021/1. dönem başvuru rehberi ve formunun www.iskur.gov.tr sitesinde yer aldığı açıklandı.

Hazırlanan projeler, kamu ve sosyal taraflardan oluşan komisyon tarafından değerlendirilirken, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini arttırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edeceği korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler desteklenecek.

Bursa'da 7'si engelli, 3'ü eski hükümlü olmak üzere 10 kendi işini kurma projesinin hayata geçtiği açıklanırken, 5 destek teknolojileri projesi ile 18 engellinin istihdamının sağlandığı kaydedildi. - BURSA