İŞKUR'un istihdama yönelik eğitim kursları devam ediyor - Son Dakika

Batman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdama yönelik gerçekleştirilen mesleki eğitim kursları devam ediyor.

Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, nitelikli eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla hayata geçirilen mesleki eğitim kurslarının devam ettiğini söyledi.

İstihdam garantili açılan kurslarını tamamlayan kursiyerlerin meslek sahibi olduğunu aktaran Eviz, bu sayede hem farklı sektörlerin eleman ihtiyacını karşıladıklarını hem de istihdamı arttırdıklarını bildirdi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Tekstil Kentte üretim yapan özel bir tekstil firması ile 50 kişilik en az yüzde 60 istihdam garantili olmak üzere 6 ay süreli kurs başlattıklarını aktaran Eviz, "Bu programa devam eden 50 kişiden en az 30'u program bitiminde istihdam edilecektir." dedi.

Kovit-19 salgınının olumsuzluklarına rağmen Batman'da üretim ve kalkınmanın devam ettiğini vurgulayan Eviz, "Yaptığımız tüm çalışmalarda pandemiye ve alınan önlemlere büyük hassasiyetle önem gösteriyor işverenlerimizin de bu konudaki önlemlerini hassasiyetle takip ediyoruz." diye konuştu.