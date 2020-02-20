İŞKUR'un mesleki eğitim programlarından yararlananların sayısı yüzde 40,2 arttı - Son Dakika

İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarını tespit edip iş arayanları bu doğrultuda aktif iş gücü programlarıyla yetiştiren İŞKUR, işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk ayında aktif iş gücü programları ve mesleki eğitim kurslarından yararlananlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 33 bin 30'a ulaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada 2019 Ocak ayında mesleki eğitim kurslarından 3 bin 660 kişi yararlanırken, bu sayının 2020'nin ilk ayında yüzde 23,6'lık artışla 4 bin 524'e yükseldiğini belirtti. İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarının ve bu programlara katılan sayısının bu yıl önemli oranda arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "İş gücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,3 artarak 28 bin 506'ya yükseldi" dedi.



"Aktif iş gücü programlarımıza iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yön veriyoruz"



Bakan Selçuk, aktif iş gücü programlarından yararlananlar içerisinde özel politika gerektiren gruplara ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "2020 yılı Ocak ayında 16 bin 600 kadını, 14 bin 26 genci aktif programlardan yararlandırdık. Aktif iş gücü programlardan faydalanan her iki kişiden biri kadındır" açıklamasını yaptı.



Selçuk, "Aynı zamanda bu programlar ile sanayi sektörünün üretim kapasitesini artırmak, üretken istihdamı desteklemek için imalat ve bilişim sektörüne yönelik programlarımızı güçlü şekilde uyguluyoruz. Bu kapsamda yılın ilk ayında 14 bin 899 kişi imalat, 746 kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif programlarımızdan yararlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.



Selçuk, son olarak şunları kaydetti:



"İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aktif iş gücü programları işsizlere nitelik ve beceri kazandırmak, işverenlere de aradıkları iş gücünü temin etmek adına en önemli araçlardan biridir. 2020 yılında da aktif iş gücü programlarımızı daha etkin bir hale getirerek, iş gücü arzı ile talebinin eşleşmesine katkı sağlayacağız."



İŞKUR, geçen yıl toplam 568 bin kişiyi aktif iş gücü programlarından yararlandırdı. - ANKARA