Son Dakika Haberleri: İŞKUR'un okullarda istihdam edeceği personel kurayla belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

İŞKUR'un okullarda istihdam edeceği personel kurayla belirlendi

1 saat önce

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişiler noter kurasıyla belirlendi.

İŞKUR'un okullarda istihdam edeceği personel kurayla belirlendi, System.String[]

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişiler noter kurasıyla belirlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalıştırılacak 65'i temizlik ve 33'ü güvenlik elemanı olmak üzere toplam 163 kişi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

65 temizlik eleman alımına bin 68 kişi başvururken 33 güvenlik elemanı için ise 130 kişi başvuru yaptı.

Öte yandan Tuzlukçu İlçe Milli Eğitim bünyesinde işe alınacak olan 13 temizlik ve güvenlik elemanı içinde yine kura çekimi Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Akşehir, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüşen Mısırlı sunucu: Amerikan istihbaratı gözetiminde röportaj yaptık Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR'un okullarda istihdam edeceği personel kurayla belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]