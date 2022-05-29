İşkur'un Toplum Yararına Programı'na Katılmak İsteyenler Hakkında 'Güvenlik İncelemesi' Yapılacak - Son Dakika
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İşkur'un Toplum Yararına Programı'na Katılmak İsteyenler Hakkında 'Güvenlik İncelemesi' Yapılacak

29.05.2022 10:52
İşkur'un Toplum Yararına Programı'na Katılmak İsteyenler Hakkında 'Güvenlik İncelemesi' Yapılacak

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) genellikle işsizlerin yararlandığı Toplum Yararına Program’a (TYP) ilişkin yeni yayınladığı yönetmeliğe göre, programa başvuranlar hakkında ‘güvenlik incelemesi’ yapılabilecek. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı tespit edilenler programa alınmayacak, alınmışsa programdan çıkartılacak.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) genellikle işsizlerin yararlandığı Toplum Yararına Program'a (TYP) ilişkin yeni yayınladığı yönetmeliğe göre, programa başvuranlar hakkında 'güvenlik incelemesi' yapılabilecek. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı tespit edilenler programa alınmayacak, alınmışsa programdan çıkartılacak.

İŞKUR tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. "Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak" amacıyla uygulanan TYP'nin esaslarının belirlendiği yönetmelikte, programa kimlerin katılabileceği anlatıldı.

Yönetmeliğe göre; programa başvuranlar hakkında 'güvenlik incelemesi' yapılabilecek. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilenler programa kabul edilmeyecek; programa girdiyse çıkışı verilecek. Yönetmeliğin ilgili hükmü şöyle:

"Terör örgütlerine ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Katılımcı olarak belirlenen kişiler için güvenlik incelemesi yapılabilir. Güvenlik incelemesi yapılan katılımcının terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespit edilmesi halinde, tespit tarihi itibarıyla programdan çıkışı verilir. Katılımcıya, katılım sağlanan günler için ödeme yapılır."

Yönetmeliğe göre; aylık yaklaşık asgari ücret civarında ücret verilen katılımcılar, TYP'den en fazla dokuz ay yararlanabilecek. TYP'nin süresi ise şöyle açıklandı:

"TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İşkur'un Toplum Yararına Programı'na Katılmak İsteyenler Hakkında 'Güvenlik İncelemesi' Yapılacak - Son Dakika
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