İşkur ve Etso Arasında Protokol İmzalandı

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.



İstihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 12 kişi, kentteki bir kimya fabrikasında "sabun imalat makinesi operatörü" alanında eğitim görerek mesleği öğrenecek.



İŞKUR Edirne Müdürü Şengül Çildam, İŞKUR olarak mesleki eğitim kursları düzenlediklerini belirtti.



İŞKUR olarak istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını aktaran Çildam, "MEGİP kapsamında eğitimlere katılan kursiyerler 77 lira cep harçlığı alıyor. Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin karşılanıyor. Projeye katılan işyerleri eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabiliyor." ifadelerini kullandı.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da mesleki eğitim kurslarının önemine değinerek, imzalanan protokolün taraflar için başarılı bir şekilde sürdürülmesi temennisinde bulundu.

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