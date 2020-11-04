İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı - Son Dakika

Erzurum'da, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Erzurum Teknik Üniversitesi arasında mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü (MEGİP) imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen MEGİP Protokolü, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Birol Soysal ile Çalışma ve İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalandı. Bu protokolle Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik bölümlerinden oluşan mesleki programları kapsamında çalışmaları yapılıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Birol Soysal Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) kapsamında nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntı çeken işverenlere büyük katkı sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti: "İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı talebi, üniversitemiz vasıtasıyla İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğüne iletilecek, inşallah bu protokol ile vasıflı eleman sıkıntımızı da büyük bir ölçüde gidereceğimize inanıyorum " dedi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise İş dünyasının nitelikli insan gücü eksiğini hissettiğine dikkat çekerek; mesleksiz ve işsiz çok sayıda insan bulunduğunu ve mesleki eğitimin bu noktada önemli olduğunu söyledi. MEGİP Protokolünün imzalanmış olması, meslek öğrenmek isteyen ve dezavantajlı grupları istihdama katma çabasında olduklarını ve MEGİP Protokolü istihdam sorunun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu ifade etti. - ERZURUM