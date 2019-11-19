İŞKUR ve İGÜ'den öğrenciler için iş birliği

İŞKUR ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılması, teorik bilgilerin uygulama ile geliştirilmesi amaçlanıyor.

İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları'nın öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat, görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması amacıyla İŞKUR ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Üniversitenin Rektörlük'te gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen ve Müdür Yardımcısı Günay Bölükoğlu ile beraberindeki heyet, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) Müdürü Fırat Demirkol katıldı.

Üniversite bünyesinde oluşturulacak 'İŞKUR İrtibat Noktası'nda öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine, kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı ve Girişimcilik Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmayı da hedefliyor.

"ÖĞRENCİLERİ İŞ GÜCÜ PİYASASINA HAZIRLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Üniversitelerle yaptıklarının iş birliklerinin önemi değinen İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen, "Üniversitelerde etkinliğini artırmak ve üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra işgücü piyasasına hazır bir şekilde girmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise, "İŞKUR irtibat noktaları ile İGÜ KAGEM'in koordineli bir şekilde çalışacağını belirterek, "Öğrencilerimize yapacağımız kariyer rehberliği ile onları iş hayatına kazandıracağız" dedi.

İş hayatı ve iş arama süreçlerinde öğrencilerine destek olacaklarını belirten İGÜ KAGEM Müdürü Fırat Demirkol, protokolün öğrencilerine ve mezunlarına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaptı.