Son Dakika Haberleri: İşkur ve Kaymakam Almalı'dan İşverenlere İstihdam Ziyareti

İşkur ve Kaymakam Almalı'dan İşverenlere İstihdam Ziyareti

1 saat önce

Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ile Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçili vatandaşların, Osmaniye'de faaliyet gösteren firmalarda istihdamlarını sağlamak amacıyla iş verenleri ziyaret etti.

İşkur ve Kaymakam Almalı'dan İşverenlere İstihdam Ziyareti, System.String[]
Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ile Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçili vatandaşların, Osmaniye'de faaliyet gösteren firmalarda istihdamlarını sağlamak amacıyla iş verenleri ziyaret etti.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı ziyaretlerde Düziçi ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi açmak amacıyla girişimlerde bulunduğunu belirtti. Şu anda 18 bin kişinin iş amacıyla ilçe dışına çıktığını belirten Kaymakam Almalı, bunlardan bazılarının ailelerini bırakarak gitmek zorunda kaldığını ve bu durumun sosyal ve ekonomik sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Kaymakam Mutlu Almalı, işverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını Düziçi'nde ikamet eden vatandaşlardan temin etmeleri konusunda talepte bulunması üzerine iş yeri sahipleri 2019 yılından itibaren Düziçi'ne işçi servisleri ekleyecek.

Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da, Düziçi'ne İŞKUR Hizmet Noktası açtıklarını hatırlatarak,"Bundan böyle Düziçi halkı Osmaniye'ye gelmeden bulundukları ilçede İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilecek. Daha önce Osmaniye'ye gelirken iki dolmuş giderken iki dolmuş olmak üzere toplam 4 dolmuş değiştirmek zorunda kalan Düziçililer, yol zahmetinden kurtulmuş olacaklar" diye konuştu.

Hizmet Noktasında görevlendirdikleri iki iş ve meslek danışmanıyla İŞKUR hizmetlerini sunduklarını belirten Hacı Akkoyunlu, "Düziçili vatandaşları istihdama kazandırabilmek için katkı ve desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Mutlu Almalı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Ekonomi
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