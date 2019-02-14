İşkur ve Sgk'nın Sunduğu Destekler

Trabzon'da, İŞKUR ve SGK uzmanlarınca işverenlere destek ve teşvikler anlatıldı.

Trabzon'da, İŞKUR ve SGK uzmanlarınca işverenlere destek ve teşvikler anlatıldı.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Milli İstihdam Seferberliği'nin devam ettiğini, her işverenin de bu seferberliğe destek vermeye çalıştığını söyledi.



Devletin destek ve teşvikler konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını anlatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:



"Sezon yaklaşırken turizm sektörüne dönük eleman girişleri olacaktır. Üyelerimizin özellikle bu konulardaki desteklere dikkatini çekmek istiyoruz. İnanıyoruz ki bu desteklerle alınan işçilerin sürdürülebilir bir şekilde kalıcı istihdama dönüşmesiyle istihdam yükleri de devletin sırtından kalkacaktır. Bu konularda sürekli teşvikler ve destekler karşımıza çıkmaktadır. Önemli olan bunları bilmek ve bu doğrultuda geleceğe dönük bunlardan yararlanmaktır."



Konuşmaların ardından İŞKUR ve SGK Trabzon İl Müdürlüğü'nde görevli uzmanlarca katılımcılara sigorta ve istihdam teşvikleri, eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi verildi.

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