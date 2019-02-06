Son Dakika Haberleri: İşkur ve Sgk Teşviklerini Anlattılar

İşkur ve Sgk Teşviklerini Anlattılar

1 saat önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı ve Çaycuma Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya Çaycuma TSO'yu ziyaret ederek İŞKUR ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgi verdi.

İşkur ve Sgk Teşviklerini Anlattılar, System.String[]
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı ve Çaycuma Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya Çaycuma TSO'yu ziyaret ederek İŞKUR ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgi verdi.

Ziyarette Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli ve Fatih Özkütük ile Genel Sekreter Alper Püren hazır bulundu. Yapılan ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu "Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı'ya ziyaretlerinden ve yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinden teşvik ve destekler konusunda üyelerimizin ve mali müşavirlerimizin katılımları ile bir bilgilendirme semineri yapılmasını talep ettik. Seminerin 19 Şubat Salı günü saat 14: 00 de Odamız Toplantı Salonunda yapılmasını kararlaştırdık" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Çaycuma, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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