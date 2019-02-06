İşkur ve Sgk Teşviklerini Anlattılar
1 saat önce
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı ve Çaycuma Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya Çaycuma TSO'yu ziyaret ederek İŞKUR ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgi verdi.
Zonguldak
Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu, Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürü Erkin Avcı ve Çaycuma
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya
Çaycuma TSO'yu ziyaret ederek İŞKUR
ve SGK
teşvikleriyle ilgili bilgi verdi.
Ziyarette Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli
ve Fatih
Özkütük ile Genel Sekreter
Alper Püren hazır bulundu. Yapılan ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu "Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürü Gönül Demirsu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı'ya ziyaretlerinden ve yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinden teşvik ve destekler konusunda üyelerimizin ve mali müşavirlerimizin katılımları ile bir bilgilendirme semineri yapılmasını talep ettik. Seminerin 19 Şubat Salı günü saat 14: 00 de Odamız Toplantı Salonunda yapılmasını kararlaştırdık" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA
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