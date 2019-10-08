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Son Dakika Güncel İŞKUR veri tabanı uzmanları yetiştirdi

İŞKUR veri tabanı uzmanları yetiştirdi

9 dakika önce

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Teknokent Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı mesleği kursu, sertifika töreni yapıldı.

İŞKUR veri tabanı uzmanları yetiştirdi, System.String[]

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Teknokent Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı mesleği kursu, sertifika töreni yapıldı.


Düzenlenen törene İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Belediye Başkan Vekili Turan Toplgül ve Teknokent Müdürü Serdar Mercan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İŞKUR İl Müdürü Canpolat, bilişim sektörünün sürekli gelişmekte olduğunu ve gelecekteki önemine değinirken, Teknokent'te yer alan teknoloji firmalarını kursiyerlerin kariyer anlamında iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Canpolat, 49 fiili gün boyunca nesne tabanlı programlamada döngüler, değerler metotlar, sınıf oluşturma, arayüzler ve veri yönetimi konularında 392 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan 16 gencin "Geleceğin Meslekleri" kapsamında yetiştirilmiş olduğunu belirtti. - SİVAS

ODTÜ Teknokent, Sivas, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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