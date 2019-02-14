Son Dakika Haberleri: İşkur, Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlayacak

İşkur, Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlayacak

1 saat önce

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yeni binasında hizmet verecek.

İşkur, Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlayacak, System.String[]
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yeni binasında hizmet verecek.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan hizmet binası tamamlandı.

Açıklamda görüşleri yer verilen İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Bu hafta sonunda eski binadan yeni binaya taşınacaklarını anlatan Ayçiçek, vatandaşlara 18 Şubat'tan itibaren Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki yeni binada hizmet vereceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Kayseri, İŞKUR, Güncel
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