İşkur Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni binasında hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni binasında hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.



İŞKUR İl Müdürlüğü olarak yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, bu hafta sonunda eski binadan yeni binaya taşınma işlemini yapacaklarını ifade etti.



Ayçiçek, vatandaşlara 18.02.2019 tarihi Pazartesi günü itibariyle yeni hizmet binasının bulunduğu Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Cad. No: 429 (Terminal Karşısı) adresinde hizmet vermeye başlayacaklarını ifade ederek, "İŞKUR, 8 bin 468 metrekarelik inşaat alanında zemin katla birlikte toplamda 5 kat olarak yapılan daha modern yeni hizmet binası, 155 çalışanı ile hizmetlerine devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

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