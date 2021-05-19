İŞKUR yüksek öğrenim isteyen meslekler raporunu açıkladı - Son Dakika

İŞKUR 2020 yılı sektörler raporlarına göre en fazla yüksek öğrenim görmüş çalışan arayan sektörlerin listesini yayımladı.

Buna göre imalat sektöründe yükseköğretim mezunlarına yönelik 3 bin 798 kişilik açık iş tespit edildi.

Bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor. 477 endüstri, 426 yazılım mühendisi, 391 grafiker, 346 da ithalat-ihracat sorumlusu aranıyor.

Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüksek öğrenim şartı aranan bin 841 açık iş olduğu görüldü.

Bu işlerden 344'ü yazılım geliştiriciliği için olurken, 315'i ise bilgisayar mühendisliği alanında. Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında, yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında başta insan kaynakları uzmanlığı geliyor. Türkiye çapında bu alanda 142 çalışan aranıyor.

İkinci sırada 36 kişilik açık işle garsonluk gelirken, üçüncü sırada 19 kişilik açık işle gıda mühendisliği yer alıyor. Madencilik ve taşocağı sektöründe ise, 95 kişilik açık bulunuyor. Yüksek öğrenimli çalışan aranılan açık işlerin 17'si kimya mühendisliği statüsünde. Ayrıca 16 maden mühendisi aranıyor.

Toptan ve perakende ticarette açık bulunan yüksek öğrenim şartlı iş sayısı ise bin 394. İşverenlerin, ilk tercihi bilgisayarlı muhasebe elemanı oluyor. İŞKUR'un yayımladığı listeye göre Bu alanda 229 kişilik açık iş bulunuyor.