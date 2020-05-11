Isla, Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyalini verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Isla, Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyalini verdi! - Son Dakika Spor

Isla, Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyalini verdi!

6 saat önce

Fenerbahçeli Mauricio Isla, sarı lacivertli takım kariyerini sona erdirmek üzere olduğunu açıkladı.

Isla, Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyalini verdi!, System.String[]

Fenerbahçeli Mauricio Isla,  sarı lacivertli takım kariyerini sona erdirmek üzere olduğunu açıkladı.


Şili basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu, gelecek planlarıyla ilgili soruya "Fenerbahçe ile sözleşmemin son dönemine girdim. Hedefim burada sezonu tamamlamak. Kariyerim ve ailem için en mantıklı hamleyi yapmak istiyorum. Yeni adresimi belirlerken, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takım önemli olacak. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum." yanıtını verdi.


Koronavirüs salgını günlerine ilişkin görüşlerini aktaran Isla, " Türkiye'de koronavirüs önlemleri ve genel durum diğer ülkelere göre daha iyi, benim bir endişem yok. Eğer sürekli endişelenirsen, nasıl mutlu olabilirsin ki." şeklinde konuştu.


Isla bir sonraki takımıyla ilgili ise "Doğrusunu isterseniz Şili takımlarından henüz bir teklif almadım. Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Ayrıca Universidad de Chile hayranıyım ve benim idolüm Marcelo Salas. Annemle her zaman maçlarını izledim ve ben onların bir taraftarıyım. Universidad de Chile'ye de büyük saygım var. Teklif gelirse değerlendiririm." açıklamasını yaptı



Mauricio Isla, Fenerbahçe, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:00 

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