Son Dakika Haberleri: Isla'nın tedavisine başlandı
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Isla'nın tedavisine başlandı

1 saat önce

Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı.

Isla'nın tedavisine başlandı, System.String[]

Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Şilili sağ bekin tedavisine başlandığı bilgisi gelirken, oyuncuda herhangi bir yırtık veya ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanılmadı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık derbi maçın ardından bu açıklamaları yaptı...


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:41 
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