Isla'nın tedavisine başlandı
1 saat önce
Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı.
Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Şilili sağ bekin tedavisine başlandığı bilgisi gelirken, oyuncuda herhangi bir yırtık veya ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanılmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık derbi maçın ardından bu açıklamaları yaptı...
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:41
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