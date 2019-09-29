Isla'nın tedavisine başlandı

Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Şilili sağ bekin tedavisine başlandığı bilgisi gelirken, oyuncuda herhangi bir yırtık veya ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanılmadı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık derbi maçın ardından bu açıklamaları yaptı...



