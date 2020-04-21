- Isla ve ailesi karantinadan cuma günü çıkıyor

İSTANBUL - İstanbul'da bir yurtta karantinada olan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ve ailesinin izole süresi cuma günü bitiyor. Öte yandan Isla'nın eşi Gala Caldirola, yurt odası geçirdikleri vakitleri sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.

Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla, eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecenin bitmesini bekliyor. Şili'ye bir müzik yarışmasına katılmak için giden ve dönüşte karantinaya giren eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla da ailesi ile birlikte karantinada bulunuyor. Isla'nın eşi Gala Caldirola bir haftadır karantina olduklarını cuma güne ise yurttan çıkacaklarını açıklarken, bu süre zarfında odalarında çektikleri eğlenceli video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.