"Islah amaçlı süt içerik analizi destekleri" yetiştiricilerin hesaplarına yatıyor - Son Dakika

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, 2019 yılı süt içerik analiz desteklerinin yetiştiricilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Demenci, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 3 Temmuz Cuma günü itibarıyla ödenmeye başlandığını belirtti

602 yetiştiriciye toplam 2 milyon 475 bin 200 lira destek ödemesi yapılacağını ifade eden Dermenci, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, yetiştiricileri kaliteli süt üretimine teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 2017 yılından bu yana 'Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi' vermektedir. Yılda bir defa sadece birlik üyelerine verilen bu destek 2017-2018 yılı için hayvan başına 150 lira, 2019 yılı için hayvan başına 100 lira olarak belirlenmiştir. 2017 yılından bu yana Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile süt içerik analiz testlerini birlikte başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. 3 yılda yaklaşık 7 milyon 874 bin 602 lira süt içerik analiz desteği kazandırdık. Kırklareli Damızlık Birliği olarak, 3 yıldan bu yana verilen bu destek kapsamında her yıl daha çok yetiştiricimizi destek hakkında bilgilendirerek, destekten yararlanmalarını sağladık."