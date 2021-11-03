ISLAH ÇALIŞMASI SIRASINDA TOPRAK ALTINA KALAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle işçi Metin Yüzüak (46), toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi, tedavi altına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana geldi. Dere ıslah çalışmalarının yapıldığı bölgede işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle işçilerden Metin Yüzüak'ın bedeninin bir bölümü toprak altında kaldı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, belden aşağısı toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede toprak altında kalan Metin Yüzüak, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen işçi tedavi altına alındı.