ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1 - Islahçılarca geliştirilen 2 binden fazla bitkisel ürün koruma altına alındı

Koruması devam eden 1684 çeşidin 935'i tarla bitkileri, 424'ü meyve, 276'sı sebze, 49'u süs bitkileri grubunda yer alıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Çevreye ve bazı hastalıklara duyarlı bir çeşit geliştiriyordunuz, birisi geliyor el altından o tohumu kendine mal ediyordu ve siz hiçbir hak iddiasında bulunamıyordunuz, Islahçı Hakları Kanunu ile bunun önüne geçtik"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2 - İnci öğretmen, boyadığı okulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Kesmekaya İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerin el birliğiyle renklendi

Sınıf öğretmeni İnci Görgün:

"Çocuklarımın hayallerindeki renkleri okulumuzun duvarlarına nakşettik"

(Cuma Sarı/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi

12 Eylül 1980 darbesi sürecinde, 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi

517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi

14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi

Darbeden 32 yıl sonra hakim karşısına çıkan darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılama sürecinde öldükleri için dava düşürüldü

(Tanju Özkaya/Ankara)

4- Metrobüs kazazedeleri, zararlarının karşılanmasını İBB'den isteyebilir

İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Meral Tombuloğlu Genç:

"Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İBB'nin sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var.

Avukat Murat Emergen:

"Zarar, kurumlar tarafından giderilmezse zarara uğrayan tüm yolcular maddi ve manevi zararlarının tazmini için yasal yollara başvurarak davalarını açabilir"

(Filiz Kınık Öz/İstanbul)

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