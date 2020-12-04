İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu gece 21.00'den itibaren başladı. Kısıtlama öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine çekildi. Saatlerin 21.00'ı göstermesiyle birlikte meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İlçede polis, bekçi ve kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimsenin kalmadığı görüldü.



İslahiye, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

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